Что на самом деле произошло с российским спутником «Ресурс-П1»

Не так давно внимание к себе привлёк спутник «Ресурс-П1», который отправился в космос ещё в 2013 году. К сожалению, не потому, что он там что-то крутое нафотографировал, а потому что развалился на части. Давайте разбираться, что это вообще за спутник такой и что же случилось?

© Ferra.ru

О спутнике

Если вы не знали, «Ресурс-П1» — это российский спутник весом 6 тонн, который создали для наблюдения за нашей планетой. И справлялся он весьма неплохо: снимал поверхности Земли с разрешением до 1 метра (и полосой захвата до 38 км), что позволяло видеть даже мелкие детали.

Спектральный диапазон его камер (панхроматический и мультиспектральный) позволял проводить анализ различных природных объектов: лесов, полей или водоёмов.

© Роскосмос

© Роскосмос

© Роскосмос

© Роскосмос

© Роскосмос

© Роскосмос

Панхроматический диапазон — это чёрно-белая съёмка, но очень детальная и захватывает все видимые длины волн света. А мультиспектральный диапазон — это как сделать несколько фотографий в разных цветах (красный, зелёный, синий, инфракрасный и т.д.) и затем объединить их для полноты картины (так можно анализировать, например, воду или почву — по их способности отражать разные спектры).

Спутник мониторил природные ресурсы, состояние сельского хозяйства, наблюдал за экологией. И, конечно же, его использовали во время всяких ЧС.

А уже потом его данные использовались в разных сферах для составления карт, анализов, прогнозов... В общем, спутники дистанционного зондирования — вещь крайне нужная и полезная.

Если бы «Ресурс-П1» мог говорить, он бы явно гордился собой.

Выработал ресурс

Вообще спутник проработал дольше положенного на 3.5 года, а вывели его из эксплуатации ещё в конце декабря 2021. В Роскосмосе тогда сказали, что это произошло из-за отказа бортовой аппаратуры.

Дмитрий Баранов, генеральный директор АО РКЦ «Прогресс»

«В конце декабря 2021 года действительно КА «Ресурс-П1» был выведен из состава группировки после восьми с половиной лет работы на орбите из-за отказа бортовой аппаратуры вследствие выработки ресурса».



И вот, 26 июня, где-то в 16 часов по московскому времени он распался более чем на 100 деталей на низкой околоземной орбите. Об этом всему миру сообщило космическое командование ВС США: там отметили, что обломки не представляют угрозы.

Однако, на всякий пожарный экипажу МКС сказали укрыться в спасательных кораблях, где они провели около часа (на самом деле, это стандартная процедура при происшествиях на высоте, близкой к станции).

© Vitaly V. Kuzmin

А чуть позже специалисты компании LeoLabs, которые наблюдают за всяким космическим мусором, сообщили, что им удалось насчитать не менее 180 обломков, которые разбросаны на высоте от 350 до 363 километров и наклонением орбиты 97 градусов.

Противоспутниковое оружие

Конечно, сразу же нашлись «эксперты», которые начали вопить, что это русские сбивают свои спутники ракетами, ведь это случилось прямо над Плесецком! Да и такое уже бывало: в 2021 году Россия провела испытания противоспутниковой ракеты (так мы уничтожили свой старый спутник «Космос-1408»).

Но если бы это действительно было так, то во-первых, никаких заявлений от нас не было. Во-вторых, запуск ракеты был бы зафиксирован (и не только наблюдателями рядом с Плесецком).

Ну и наконец, был бы выпуск NOTAM — предупреждения для авиации о возможных пусках ракет и падении обломков из космоса.

Если вам этого мало, то 180 обломков — как-то маловато для подрыва ракетой, после такого возникают тысячи обломков.

А ещё компания Sybilla Technologies нашла спутник с помощью телескопа и обнаружила, что он «почти целый», но сильно крутится вокруг своей оси с периодом в две-три секунды.

А лазеры?

А если это было секретное лазерное оружие?

Идея использовать лазеры в космосе, конечно, не нова, но чтобы понять, реально ли сбить спутник лазером, нужно обратиться к техническому аспекту.

© HEO Robotics

Для того, чтобы повредить или уничтожить спутник, лазер должен обладать огромной мощностью: даже самые мощные наземные лазеры на сегодняшний день не способны передать достаточное количество энергии через атмосферу и расстояние в сотни километров.

Лазерный луч, во время своего движения через атмосферу, сталкивается с различными искажениями (турбулентность, облака, пыль и всякое другое): эффективность передачи энергии значительно ухудшается.

А ещё спутники двигаются по орбитам с высокими скоростями, чтобы успешно поразить довольно небольшую (на таком расстоянии) цель необходима очень высокая точность. При этом ещё и энергию сконцентрировать, а это само по себе сложно (попробуйте поджечь лупой листок бумаги с расстояния в пару км).

© Кадр из к/ф Звёздные войны

Да, на сегодняшний день есть парочка несколько проектов и экспериментов, где пытаются использовать лазеры на космических объектах.

Например, разрабатываются лазеры для изменения траекторий небольших обломков космического мусора (чтобы они сгорали в атмосфере), но уничтожить что-то крупное с их помощью не получится (хотя и это показывает, что так можно воздействовать на объекты в космосе).

На самом деле, чтобы наверняка навредить вражескому спутнику, эффективнее будет его хакнуть или увести с орбиты буксиром. Ну или ещё проще — глушить сигнал на Земле.

Ну и в целом ведутся всякие военные разработки по созданию систем противоспутникового оружия (ASAT), в том числе и лазеров. Однако, даже если такие лазерные системы и существуют (для атаки по спутникам), их возможности и эффективность остаются под вопросом и, скорее всего, ограничены.

В общем, «Ресурс-П1» — это не тот случай.

Что же случилось?

А случилось, скорее всего, вот что.

Вероятнее всего причиной аварии «Ресурса» послужила его неправильная подготовка к завершению миссии: перед тем, как спутник прекратит свою работу, его необходимо «пассивировать» — это значит отключить все системы, которые могут представлять опасность в будущем.

Необходимо просто разрядить батареи и стравить топливо из баков, иначе со временем эти компоненты могут взорваться, что, вероятно, и случилось.

Например, что-то подобное было в прошлом году, когда в январе 2023 на орбите развалился «Космос-2499».

А ещё в «Ресурс» мог попасть какой-то мусор — неотслеживаемых обломков там летает целая гора. Такое тоже уже бывало, и не раз (и даже не два).

В августе того же 2023 года какой-то из спутников — «Космос-2143» или «Космос-2145» (которые были запущены ещё в 91 году) — разрушился от столкновения с чем-то. Тоже самое произошло и с американским Galaxy 11 в сентябре 2022.

В общем, разрушение спутников на орбите, к сожалению, не такая уж и редкость. Просто общественное внимание, как правило, привлекают лишь случаи, связанные с российскими или китайскими аппаратами.

По иронии судьбы таким новым объектом на орбите могла стать верхняя ступень недавно запущенного долгостроя ESA Ariane 6: там на завершающем этапе своего первого полёта произошёл отказ двигателей, и ступень осталась на орбите, а не упала в океан.

© ESA, Arianespace, CNES.

Если двигатели не запустятся, то она будет летать по орбите и дальше, а с учётом запаса топлива — случиться может то же самое, что и с «Ресурсом-П1».

Что теперь?

Ну а теперь остаётся только следить за новым облаком обломков и ждать: согласно расчетам, спутник и его фрагменты сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере ближе к концу года.

Опасности для МКС или «Тяньгуна» (китайской станции), вроде бы нет (но следить всё равно будут).

© CNSA

Остаётся надеяться, что детальный анализ причин разрушения поможет предотвратить подобное в будущем. Ведь никто не хочет, чтобы следующий спутник развалился от столкновения с забытым болтом (или сам по себе).

Возможно, в будущем потребуется пересмотреть орбитальные пути спутников, улучшить системы мониторинга и создать более устойчивые к повреждениям аппараты.

И конечно же, нужно будет чистить орбиту, иначе вполне возможен тот вариант, что мы никуда с Земли не сможем улететь из-за кучи мусора.

Та же LeoLabs отмечает, что сейчас на разных орбитах находится более 2500 отработанных спутников и ступеней ракет, которые могут пойти по пути «Ресурса-П1».

Такие дела.