Обнаружена свинцовая печать Юрия Долгорукого

Российские археологи обнаружили во время раскопок в укрепленной части древнего Суздаля две свинцовые печати, одна из которых принадлежала великому князю Юрию Долгорукому.

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Это первая находка такого рода на городской территории Суздаля и вторая - на территории ближайших окрестностей города, сообщила в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

"Обе печати - неожиданные находки. Они получены в результате спасательных раскопок на участках современного строительства и благоустройства, где трудно было прогнозировать хорошую сохранность культурного слоя и присутствие ярких, значимых в историческом отношении средневековых артефактов. Находки показывают, насколько эффективна действующая система организации спасательных раскопок", - заявил директор ИА РАН (Москва) академик Николай Макаров, чьи слова приводит пресс-служба института.



Как отмечается в сообщении, печать Юрия Долгорукого была найдена во время раскопок на юго-восточной окраине Суздаля, где находились укрепления Окольного города, второй линии обороны. По предположению археологов, здесь в XII-XIII веках находилась усадьба знатных и богатых жителей Суздаля, на что указывает большое число артефактов, в том числе свинцовые торговые печати, книжные застежки и предметы, связанные с ювелирным производством.

В число подобных находок впервые вошла и княжеская печать, на связь которой с Юрием Долгоруким указывает характерный двузубец Рюриковичей с отрогом на левом зубце, а также изображение святого Георгия с копьем, небесного покровителя великого князя. Она стала первой печатью такого рода, найденной на территории Суздаля и достоверно задокументированной при проведении раскопок. Год назад археологи обнаружили еще один тип печатей Юрия Долгорукого в окрестностях Суздаля при проведении раскопок на территории деревенских поселений начала XII века.

В дополнение к этому, ученые также обнаружили в нескольких десятках метров от суздальского собора Рождества Богородицы печать "нотаря Григория", древнего нотариуса, который жил на территории Руси в эпоху правления Владимира Мономаха. Как отмечают археологи, свинцовые печати с именем этого выходца из Византии были найдены и в других регионах Руси, что указывает на то, что он находился на службе или у крупного церковного иерарха, или великого князя.