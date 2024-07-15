Обнаружена свинцовая печать Юрия Долгорукого

Археологи впервые обнаружили у стен Суздаля свинцовую печать Юрия Долгорукого
Российские археологи обнаружили во время раскопок в укрепленной части древнего Суздаля две свинцовые печати, одна из которых принадлежала великому князю Юрию Долгорукому.
Это первая находка такого рода на городской территории Суздаля и вторая - на территории ближайших окрестностей города, сообщила в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
"Обе печати - неожиданные находки. Они получены в результате спасательных раскопок на участках современного строительства и благоустройства, где трудно было прогнозировать хорошую сохранность культурного слоя и присутствие ярких, значимых в историческом отношении средневековых артефактов. Находки показывают, насколько эффективна действующая система организации спасательных раскопок", - заявил директор ИА РАН (Москва) академик Николай Макаров, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечается в сообщении, печать Юрия Долгорукого была найдена во время раскопок на юго-восточной окраине Суздаля, где находились укрепления Окольного города, второй линии обороны. По предположению археологов, здесь в XII-XIII веках находилась усадьба знатных и богатых жителей Суздаля, на что указывает большое число артефактов, в том числе свинцовые торговые печати, книжные застежки и предметы, связанные с ювелирным производством.
В число подобных находок впервые вошла и княжеская печать, на связь которой с Юрием Долгоруким указывает характерный двузубец Рюриковичей с отрогом на левом зубце, а также изображение святого Георгия с копьем, небесного покровителя великого князя. Она стала первой печатью такого рода, найденной на территории Суздаля и достоверно задокументированной при проведении раскопок. Год назад археологи обнаружили еще один тип печатей Юрия Долгорукого в окрестностях Суздаля при проведении раскопок на территории деревенских поселений начала XII века.
В дополнение к этому, ученые также обнаружили в нескольких десятках метров от суздальского собора Рождества Богородицы печать "нотаря Григория", древнего нотариуса, который жил на территории Руси в эпоху правления Владимира Мономаха. Как отмечают археологи, свинцовые печати с именем этого выходца из Византии были найдены и в других регионах Руси, что указывает на то, что он находился на службе или у крупного церковного иерарха, или великого князя.
"Очевидно, что Григорий был выходцем из Византии, но ошибки в греческом тексте на обороте буллы из Суздаля и общий непрофессионализм мастера свидетельствуют, что матрица для ее оттискивания была изготовлена на Руси. Принимая во внимание место находки, можно предположить, что появление документа, скрепленного этой печатью, связано со строительством первого каменного собора или его материальным обеспечением", - подытожил заместитель директора ИА РАН Петр Гайдуков, чьи слова приводит пресс-служба института.