Раскрыты последствия экстремальной жары для человеческого организма

Наш организм не может противостоять экстремальной жаре, но она уже стала летом скорее правилом, чем исключением. При этом такая погода влияет на все внутренние органы, отмечает Крейг Крэндалл, профессор внутренней медицины в Юго-Западном университете Техаса в Далласе.

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Экстремальная жара подразумевает температуру выше 32,2 градусов Цельсия в сочетании с высокой влажностью. Это всё может нанести значительный ущерб внутренним системам организма и даже привести к отказу органов.

Охлаждаться нам помогает пот, который испаряется с кожи. Но в слишком влажную погоду они испаряется не так эффективно, поэтому тело обезвоживается.

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Из-за теплового стресса кровь приливает к коже, сердце начинает работать активнее. Особенно опасно это для людей с болезнями сердца.

При жаре может быть нарушена и работа почек. Это подвергает риску людей с почечной недостаточностью. Также дышать в такую погоду становится труднее, а горячий влажный воздух может спровоцировать симптомы астмы или ухудшить их. Вредные токсины могут проникнуть и в кровоток.

Перенапряжение во время сильной жары способно привести к растяжениям мышц, судорогам и рабдомиолизу. Последнее заболевание может повредить почки и вызвать нерегулярное сердцебиение.

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