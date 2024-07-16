В YouTube Music появилось ИИ-радио

В YouTube Music появились две новые функции, направленные на улучшение поиска и открытия новой музыки.

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Теперь в приложении тестируется ИИ-генерируемое радио и новый инструмент для распознавания песен по пению, гудению или проигрыванию отрывков.

Функция ИИ-радио доступна для некоторых Premium-пользователей в США. Они могут создать свою радиостанцию, описав желаемую музыку, например, запросив «веселые поп-хиты» или «энергичные поп-гимны».

Новая возможность схожа с инструментами генерации плейлистов, которые тестируют Spotify и Amazon Music.

Также в YouTube Music появился новый инструмент для распознавания песен. Теперь пользователи могут искать песни по звуку.

Нажав на иконку волновой формы в разделе поиска, можно найти название песни, напев или проиграв ее. В отличие от Shazam, YouTube Music позволяет находить песни не только по воспроизведению оригинала, но и по напеванию или гудению.