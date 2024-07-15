Археолог нашел часть кельтского топора бронзового века

Норвежский археолог на дне моря нашел часть кельтского топора бронзового века
В море Арендаль к юго-востоку от берегов Норвегии археолог обнаружил часть топора, который был произведен в бронзовом веке. Головка изделия была отнесена примерно к 1100 году до нашей эры.
Данную находку совершил Йорген Йоханнессен на краю рифа на глубине 12 метров во время планового обследования морского дна. Оказалось, что топор имеет форму лезвия, которая была чрезвычайно распространена у кельтов в период с 1800-500 гг. до нашей эры.
К берегам современной Норвегии он прибыл на корабле, но по поводу того, как он оказался на дне, у ученых есть две основных версии. Его либо выбросили вместе с остальным балластом, либо он затонул в результате кораблекрушения.