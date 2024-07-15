Археолог нашел часть кельтского топора бронзового века

В море Арендаль к юго-востоку от берегов Норвегии археолог обнаружил часть топора, который был произведен в бронзовом веке. Головка изделия была отнесена примерно к 1100 году до нашей эры.

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Данную находку совершил Йорген Йоханнессен на краю рифа на глубине 12 метров во время планового обследования морского дна. Оказалось, что топор имеет форму лезвия, которая была чрезвычайно распространена у кельтов в период с 1800-500 гг. до нашей эры.

К берегам современной Норвегии он прибыл на корабле, но по поводу того, как он оказался на дне, у ученых есть две основных версии. Его либо выбросили вместе с остальным балластом, либо он затонул в результате кораблекрушения.