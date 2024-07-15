Ученые выяснили, от чего зависит уровень метана в морях

Международная команда ученых проанализировала запасы метана в Северном море на глубине 40 метров в разное время года и при разных уровнях воды. Оказалось, что уровень метана в воде различается не только летом и зимой, но и во время приливов и отливов: летом запасы газа были выше во время отлива на 68%, чем во время прилива.

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В теплое время года из моря выделяется намного меньше метана: авторы объяснили это высокой активностью бактерий, перерабатывающих газ в воду и CO2. Результаты подчеркнули важность измерений при разных климатических условиях. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Метан — это парниковый газ, образующийся при разложении растений и других органических веществ в болотах и морях. Бактерии преобразуют органические материалы в метан, а он, в свою очередь, поднимается со дна при высоком давлении. При оценке климатических изменений ученым важно знать, сколько метана поступает в воздух с морского дна.

Нидерландские и британские ученые решили выяснить, от чего зависит количество метана, выделяющегося в атмосферу. Они измерили запасы метана в Северном море на глубине 40 метров в разное время года и при разных уровнях воды. Оказалось, что выбросы метана различаются не только летом и зимой, но и во время приливов и отливов: в зависимости от уровня воды выделение метана может быть в три раза выше или ниже обычного. Так, летом и осенью запасы метана были выше во время отлива по сравнению с приливом на 68% и 11% соответственно.

Летом, когда вода немного спокойнее и теплее и наблюдаются слои с разной температурой, из моря выделяется намного меньше метана. Исследователи объяснили это явление активностью бактерий: летом в глубоководье концентрация газа меньше, поэтому у микроорганизмов есть больше времени на потребление метана и преобразование его в воду и углекислый газ. В этом случае потепление климата имеет положительный эффект — в более теплых водах бактерии потребляют больше метана и не дают ему выйти на поверхность. Однако увеличение частоты штормов — следствие климатических изменений — может увеличить количество метана, попадающего в атмосферу.

Результаты подчеркнули важность исследований климата в разных погодных условиях и уровнях воды в морях.