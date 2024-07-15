Раскрыты новые свойства бозона Хиггса

Международная группа физиков-теоретиков раскрыла новые свойства бозона Хиггса и обнаружила, что они вписываются в современные представления о физике частиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

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Бозон Хиггса, обнаруженный в 2012 году с помощью Большого адронного коллайдера (БАК), до сих пор изучается физиками. Задача осложняется экспериментальными трудностями и многочисленными вычислительными препятствиями. Основной целью исследования было теоретическое определение сечения бозона Хиггса в глюон-глюонных столкновениях, которые ответственны за производство около 90 процентов этих частиц.

Сечением называется физическая величина, характеризующая вероятность, что какое-либо событие произойдет при столкновении двух частиц. Чтобы определить этот параметр, ученые использовали математический алгоритм, позволивший учесть некоторые поправки, обычно игнорируемые из-за их малого вклада. Оказалось, что эти поправки являются значительными и вносят около пятой части в значение сечения бозона Хиггса.

Исследование также подтвердило, что значение сечения образования бозона Хиггса практически совпадают с измеренными в предыдущих столкновениях пучков на Большом адронном коллайдере (LHC). Это означает, что на данный момент никаких предвестников Новой физики в механизмах, ответственных за образование бозонов Хиггса, не обнаружено.

Тем не менее физики продолжают искать новые пути для проверки существующих теорий. Возможно, когда начнут анализироваться данные четвертого прогона LHC, удастся сузить неопределенность в измерениях и обнаружить признаки Новой физики в диапазоне допустимых сечений рождения бозона Хиггса. На данный момент Стандартная модель остается наиболее точным описанием элементарных частиц и их взаимодействий.