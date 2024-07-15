Названы места в интернете с наибольшим числом мошенников

За первое полугодие 2024 года в России было заблокировано 9341 скам-ресурс и 3621 фишинговый сайт, нацеленные на обман пользователей популярного российского маркетплейса. Об этом «Газете.Ru» стало известно из совместного исследования компании F.A.C.С.T. и одной из e-commerce-платформ.

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Главными видами мошенничества стали интернет-аферы с фейковыми розыгрышами, то есть так называемые скам-ресурсы, и фишинговые страницы авторизации, покупки или возврата товара. Основным способом продвижения мошеннических сайтов стала реклама в мессенджерах и социальных сетях.

По данным аналитиков F.A.C.С.T. , основными источниками привлечения аудитории на скамерские и фишинговые ресурсы стали группы и аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. В первом полугодии 2024 года было заблокировано 1632 поста и группы, что почти в 7 раз больше, чем за весь 2023 год.

Эксперты рекомендуют пользователям соблюдать базовые правила цифровой грамотности, чтобы обезопасить свои онлайн-покупки. Они советуют не переходить по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или почте, а также всегда обращать внимание на адрес отправителя. Маркетплейс не устраивает закрытых распродаж или розыгрышей скидок и не отправляет ссылки на оплату товаров в личные сообщения. Кроме того, следует быть осторожным с предложениями о работе с чрезмерно высоким доходом.

Для безопасных покупок рекомендуется изучить адрес сайта перед вводом данных банковской карты, «загуглить» его и проверить, когда он был создан. Можно совершать покупки безопасно через официальное приложение, которое можно скачать в магазине мобильных приложений. Пользователи также должны быть осторожны с передачей своих персональных данных незнакомым людям, включая адрес, номер телефона, пароли, одноразовые коды и любую другую информацию, даже если собеседник представляется специалистом службы поддержки или продавцом маркетплейса. Если пользователи подозревают, что столкнулись с мошенническим сайтом, они могут написать в службу поддержки маркетплейса в чате приложения или на сайте, где специалисты помогут разобраться в ситуации.