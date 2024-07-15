Врачи рассказали, почему люди влюбляются в искусственный интеллект

Настраиваемый характер и постоянная доступность нейросетей и роботов повышает мотивацию людей к установлению с ними романтических отношений. Об этом изданию The Conversation рассказали психолог Валери А. Лапуэнт и сексолог Дэвид Лафортун из Университета Квебека и Монреаля (Канада).

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По словам специалистов, современные чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) обладают все более человекоподобными качествами, которые побуждают пользователей к постоянному взаимодействию и формированию эмоциональных связей — вплоть до влюбленности.

Исследования также показывают, что люди все чаще обращаются к ИИ за поддержкой и получают удовольствие от общения с нейросетями. Ученые из Университета Британской Колумбии даже подтвердили, что некоторые ощущают более сильную эмоциональную связь с чат-ботами по сравнению с менее отзывчивыми другими людьми во время разговора.

Специальные романтические чат-боты запрограммированы так, чтобы предлагать уникальную форму общения с постоянной доступностью и плавным взаимодействием, избегая при этом конфликтов и необходимости компромисса. Такие свойства общения повышают привлекательность отношений с ИИ в глазах пользователей.

По мнению Лапуэнт и Лафортуна, благодаря постоянной доступности нейросетей и возможности их настройки люди получают психологическую выгоду от общения с ними. Влюбленность, которая может возникнуть в процессе общения, в дальнейшем способна привести как к улучшению навыков общения с потенциальными романтическими партнерами (людьми) из-за накопленного опыта, так и к эмоциональной зависимости.