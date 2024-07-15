Сколько будут стоить флагманские Google Pixel 9, 9 Pro / Pro XL и Pixel 9 Fold

Стали известны цены на флагманские смартфоны Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Fold.

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По данным издания Dealabs Magazine, стоимость новых устройств будет выше по сравнению с предыдущими моделями.

Базовая версия Pixel 9 с 128 ГБ памяти будет стоить €899, что на €100 дороже прошлогоднего Pixel 8 с аналогичным объемом памяти. Вариант с 256 ГБ обойдется в €999, что также выше цены Pixel 8.

Pixel 9 Pro с 128 ГБ памяти будет стоить €1099, что сопоставимо с ценой Pixel 8 Pro, однако версии с 256 ГБ и 512 ГБ памяти будут дороже по сравнению с эквивалентами 2023 года.

Для тех, кто предпочитает большие экраны, Google выпустит Pixel 9 Pro XL, который будет стоить от €1199 за базовую модель. Это восстанавливает разницу в €100 между моделями Pro и обычными, аналогично предыдущему поколению.

Флагманский складной смартфон Pixel 9 Fold будет стоить от €1899 за версию с 128 ГБ памяти, а версия с 256 ГБ обойдется в €2029.

Официальный анонс новых моделей ожидается 13 августа.