Российские компании потеряли доступ к облаку Autodesk

Некоторые российские девелоперы потеряли доступ к облаку Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к хранимой там проектной документации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника среди застройщиков.

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Известно, что Autodesk заблокировала те компании из России, которые не прекращали пользоваться ее решением, совершая покупки через третьи страны или посредством VPN.

Autodesk еще в марте 2024-го запретил пользоваться своими программными продуктами российским компаниям. Такое решение было принято после того, как американская компания официально объявила о заморозке своей деятельности в РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине. В октябре прошлого года Autodesk ликвидировала юридическое лицо — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)» на территории России.

Продукты компании, такие как AutoCAD, Autodesk 3ds Max, программы Autodesk Revit (Revit Architecture, Revit Structure и Revit MEP), использовались многими российскими инженерами в различных сферах промышленности, включая машиностроение, строительство и др.

При отключении пользователей из России от своей системы Autodesk может удалить их учетные записи или стереть все данные, хранящиеся в этом облаке.