В Восточной Африке найдены древние остатки множества растений

У археологов до сих пор недостаточно данных о развитии сельского хозяйства в Восточной Африке. Теперь ученые нашли сотни древних семян сорго, дагусса, плоды посевного гороха и коровьего гороха в горном укрытии Какапель в Кении. Эти данные помогут лучше понять развитие сельского хозяйства в регионе. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

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Горное укрытие Какапель (Kakapel) находится в Кении, недалеко от границы с Угандой, в районе озера Виктория. Какапель — это объект наскального искусства, содержащий археологические артефакты, которые отражают более 9 тысяч лет истории эволюции человечества в этом регионе. Археологи постоянно исследуют это место, чтобы лучше понять особенности исторического развития Восточной Африки.

Теперь ученые обнаружили крупное количество остатков древних растений в Какапеле, которые наиболее полно датируют историю сельскохозяйственных культур Восточной Африки. Исследователи использовали метод флотации, чтобы отделить остатки диких и одомашненных видов растений от пепла и других остатков в раскопанном очаге. Археологи обработали измельченную горную породу в специальных растворах: частицы растений смачивалась и тонули, а пыль уносилась пеной. Они оценивали возраст археологических находок с помощью радиоуглеродного анализа.

Авторы отметили, что находки свидетельствуют о богатой истории разнообразных и гибких систем земледелия в этом регионе. Местные древние общины внедряли различные культуры из разных частей Африки. Ученые обнаружили сотни семян старше 1000 лет: семена сорго, распространившиеся с северо-востока континента, и дагусса родом из соседних общин Кении. Археологи нашли посевной горох, прибывший с севера Африки, и это стало единственным свидетельством его существования в Восточной Африке железного века. У образца отсутствует семенная оболочка, но горох нашли в том же в очаге, где была найдена керамика, существовавшая 2215–2348 лет назад.

Археологи также обнаружили и коровий горох, датированный 2,3 тысячи дет назад: примерно в то же время люди в этом районе начали использовать одомашненный скот. Этот горох стал самой ранней задокументированной одомашненной культурой в Восточной Африке. Авторы предположили, что коровий горох зародился в Западной Африке и появился в бассейне озера Виктория одновременно с миграцией из Центральной Африки народов банту.

По словам ученых, полученные данные помогут лучше понять развитие сельского хозяйства в Восточной Африке.