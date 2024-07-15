Предложено новое определение планеты

Ученые-планетологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили новое определение планеты, чтобы заменить устаревшее определение, принятое Международным астрономическим союзом (МАС) в 2006 году. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Planetary Science Journal.

© NASA

Новое определение планеты включает в себя небесные тела, вращающиеся вокруг звезд за пределами Солнечной системы. Согласно предложению, планетой будет считаться небесное тело, которое вращается вокруг одной или нескольких звезд, коричневых карликов или звездных остатков и имеет массу более 10 в 23-й степени килограммов, но менее 13 масс Юпитера.

Исследователи использовали математический алгоритм для анализа свойств объектов в Солнечной системе. Были выявлены свойства, общие для планет, что позволило определить критерии, по которым объект можно отнести к планете. Одним из ключевых свойств является динамическое доминирование, при котором объект обладает достаточной гравитацией, чтобы расчистить себе путь, накапливая или выталкивая более мелкие объекты поблизости.

Новое определение планеты устраняет требование о сферической форме, поскольку дальние планеты редко можно наблюдать достаточно подробно, чтобы с уверенностью определить их форму. Вместо этого акцент сделан на массе как на наиболее легко измеряемой величине. Согласно анализу, небесные тела, превышающие 10 в 21-й степени килограммов, как правило, круглые.

Официальное изменение определения планеты Международным астрономическим союзом может занять несколько лет, но предложенные изменения уже сейчас стимулируют научные дискуссии.