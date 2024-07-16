Xiaomi назвала дату анонса складного флагмана Mix Fold 4

Xiaomi официально объявила, что представит новый складной флагман Mix Fold 4 уже 19 июля в 19:00 по местному времени в Китае.

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Помимо Mix Fold 4, на том же мероприятии ожидается и анонс Xiaomi Mix Flip с Redmi K70 Ultra.

На постере Xiaomi видно, что Mix Fold 4 будет доступен в синих и белых оттенках. Задняя панель устройства имеет прямоугольный модуль камеры с небольшим изгибом по нижнему краю. По данным инсайдеров, будет также и черный вариант.

Ключевые характеристики Mix Fold 4 включают процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя.

Это первый складной телефон Xiaomi с петлей Dragon Bone Hinge 2.0, что должно улучшить надежность и сохранить тонкость устройства. Телефон будет весить 226 г и иметь толщину 9.47 мм, а также защиту от воды по стандарту IPX8.