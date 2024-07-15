Появилось видео со сравнением Google Pixel 9 Pro XL и Galaxy S24 Ultra

На прошлой неделе в сеть утекли видео с обычным Google Pixel 9, а теперь настала очередь Google Pixel 9 Pro XL.

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Устройство было замечено в TikTok-видео. В нем показаны Pixel 9 Pro XL и Samsung Galaxy S24 Ultra. Ролик позволяет оценить размеры нового Pixel в сравнении с крупнейшим флагманом Samsung.

Напомним, что Google собирается представить Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold 13 августа. Мероприятие оказалось неожиданном, так как состоится оно на два месяца раньше обычного.

Pixel 9 станет преемником Pixel 8, а Pixel 9 Pro XL — преемником Pixel 8 Pro. Pixel 9 Pro будет содержать характеристики Pixel 9 Pro XL в корпусе размером с Pixel 9.

Pixel 9 Pro Fold заменит оригинальный Pixel Fold. Такая стратегия Google объясняет, как компания планирует обновлять линейку своих устройств в 2024 году.