Объявлена дата анонса фотофлагманов Realme 13 Pro и 13 Pro+ с ИИ-камерами

Компания Realme объявила дату анонса своих новых флагманов Realme 13 Pro и 13 Pro+, которые обещают стать лучшими фотоаппаратами в линейке благодаря мощным ИИ-камерам.

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Презентация состоится 30 июля. Оба устройства будут оснащены новейшими сенсорами и продвинутыми алгоритмами ИИ для улучшения качества снимков.

Realme 13 Pro получит основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и ультраширокоугольную камеру на 12 Мп. В то время как версия 13 Pro+ похвастается камерой на 108 Мп и телемодулем с 5-кратным оптическим зумом.

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Кроме того, смартфоны будут оснащены 6.7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus.

Ожидается, что устройства получат процессоры Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумуляторы емкостью до 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.