Microsoft улучшит меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft снова работает над улучшением меню «Пуск» в Windows 11.

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В новой бета-версии системы появился экспериментальный режим отображения приложений по категориям в разделе «Все приложения».

Этот новый режим группирует приложения по категориям, что может облегчить поиск нужных программ.

Пока что каждая категория представлена просто цветными плитками, но в будущем возможно появление иконок для каждой категории или отображение наиболее часто используемых приложений внутри плитки.

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Пользователи смогут выбирать режим просмотра категорий из выпадающего списка в разделе «Все приложения». Ранее Microsoft тестировала вариант отображения в виде сетки, а теперь появилась и опция категорий.

Кроме этого, в обновлениях Windows 11 24H2 планируются и другие улучшения меню «Пуск». Например, был добавлен панель компаньона для приложения Phone Link, которая показывает последние активности и статистику.