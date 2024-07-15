В МИД Кубы заявили о регистрации в Белоруссии кубинской вакцины от рака легких

Первая терапевтическая вакцина от рака легких CimaVax, разработанная Центром молекулярной иммунологии Кубы, получила регистрацию в Белоруссии. Об этом сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

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"Первая терапевтическая вакцина против рака легких CimaVax зарегистрирована в Белоруссии, - написал министр на своей странице в X (ранее Twitter). - Биотехнологический и фармацевтический сектор Кубы продолжает пожинать большие плоды, несмотря на сложности, обусловленные усилением блокады США".



Вакцина CimaVax-EGF - это результат 25-летних исследований кубинского Центра молекулярной иммунологии. Наиболее эффективно она проявила себя в возрастной группе младше 60 лет, продлевая жизнь больным карциномой легкого. По данным экспертов, ее побочные эффекты очень незначительные, также среди преимуществ ее относительно низкая стоимость. В данный момент вакцина доступна для продажи на Кубе, в Колумбии, Перу и Парагвае. Об интересе к проведению клинических испытаний лекарства заявляли США, страны Европейского союза, Сербия, Япония.