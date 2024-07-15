В России предложили выращивать ягоды с помощью нейросетей

В России предложили выращивать землянику с помощью нейросетей, пишет РИА Новости.

Нейросетевую систему компьютерного зрения для повышения урожайности садовой земляники разработали ученые ТюмГУ. Система с помощью искусственного интеллекта подсчитывает ягоды. Она спообна оценить их спелость, выявить болезни, а также ведет подсчет листьев и усов.

Как отметили ученые, разработка может быть использована на умных фермах (smart farm), городских фермах (city farm) и в обычных теплицах.

Ранее сообщалось, что в центральных районах России холода уничтожили до 90 процентов урожая ягод. Речь идет о Курской, Липецкой и Брянской областях.