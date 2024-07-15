Вычислен общий предок всего живого

Последний универсальный общий предок всех живых существ на Земле обитал на нашей планете примерно 4,2 миллиарда лет назад. К такому выводу пришла команда ученых из Бристольского университета под руководством Эдмунда Муди, сравнив все гены в геномах живых видов, подсчитав мутации, которые произошли или могли произойти за всю историю эволюции, сообщает Sci News.

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В результате они вышли на LUCA - так называется последний универсальный общий предок, от которого, как предполагается, произошла вся современная клеточная жизнь. Иными словами, LUCA - это предок и одноклеточных организмов, и бактерий, и растений, включая гигантских секвойи, и людей. "LUCA - это узел на древе жизни, от которого расходятся основные прокариотические домены (археи и бактерии)", - поясняют исследователи.

Команда в своем исследовании использовала генетический эквивалент уравнения, которое применяется для расчета скорости в физике. Сравнительный анализ геномов и теоретические расчеты показали, что LUCA существовал около 4,2 миллиарда лет назад, то есть всего через 400 миллионов лет после появления Земли.

"Мы не ожидали, что LUCA окажется настолько старым, ведь он появился всего лишь спустя сотни миллионов лет с момента формирования Земли, - говорит соавтор исследования доктор Сандра Альварес-Карретеро. - Однако наши результаты соответствуют современным взглядам на обитаемость ранней Земли".



Исследователям даже удалось воссоздать биологию LUCA, смоделировав его физиологические характеристики на основании данных о живых видах.