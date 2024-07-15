В России ожидается нехватка кандидатов и докторов наук

Российские эксперты прогнозируют нехватку кандидатов и докторов наук в стране. Об этом, ссылаясь на исследование Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, сообщает газета "Ведомости".

Предполагается, что к 2035 году доля кандидатов и докторов наук в численности профессорско-преподавательского состава снизится до 42,6% и 6,9% (в прошлом году их было 57,3% и 14,7%). К этому времени в России будет не хватать 18 200 кандидатов и 2500 докторов наук. По мнению экспертов, РФ уже отстает по количеству выпускников из аспирантуры от стран, которые лидируют по глобальному инновационному индексу. Число выбывающих из состава преподавателей кандидатов наук превысило численность аспирантов, которые готовятся к получению этого звания, и такой разрыв продолжает увеличиваться.

Так, с 2020 года из профессорско-преподавательского состава выбыл 74 271 кандидат наук, а выпускников аспирантуры, которые их могут потенциально заменить, всего 66 263. Вице-президент РАН Степан Калмыков назвал причиной системной проблемы подготовки научных кадров низкие стипендии аспирантов. Из-за подобной системы около 50% студентов покидают аспирантуру. До этого сообщалось, что министерство науки и высшего образования России предложило с 1 сентября повысить президентские стипендии почти в 14 раз.