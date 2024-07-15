Эксперт оценил ремонтопригодность смартфона CMF Phone 1 со съемной крышкой

На YouTube-канале PBKreviews эксперт выяснил, как внутри выглядит Nothing CMF Phone 1 и насколько легко его будет отремонтировать при поломке.

Для снятия задней панели у CMF Phone 1 нужно просто открутить четыре винтика, а также рокер. Крышка у смартфона сделана из пластика.

Чтобы снять аккумулятор, вы можете воспользоваться специальными «язычками». Для замены экрана вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винты на нижней части, где динамик, отсоединить гибкие кабели над дополнительной платой, снять эту плату. Далее необходимо нагреть смартфон и поменять дисплей.

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В целом Nothing CMF Phone 1 получил 6,5 балла из 10 возможных. Из них 1 балл из 2 за расположение элементов и время работы, 1 балл из 2 за простоту поиска запчастей, 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 1,5 балла из 2 за простоту замены батареи, 1,5 балла из 2 за простоту замену остальных деталей.