Обнаружена связь между озоновым слоем и лесными пожарами

Международная группа ученых из Китая, Германии и США обнаружили необычную взаимосвязь между крупными лесными пожарами и химией озонового слоя. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Озоновый слой защищает жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения. За последние десятилетия атмосферный озон продемонстрировал существенные признаки восстановления, благодаря международному отказу от использования разрушающих озон веществ.

Как показали исследования после масштабных лесных пожаров в Австралии в 2019 и 2020 годах, горящие леса могут привести к появлению нового феномена: дымового вихря.

"Дымовой вихрь представляет собой мощную и полную дыма атмосферную воронку, которая поднимает выбросы от природных пожаров в стратосферу на высоту до 35 километров", — объяснил соавтор исследования, профессор Хан Су из Института физики атмосферы Китайской академии наук.



Дымовые вихри как минимум вдвое удваивают аэрозольную нагрузку на стратосферу и влияют на концентрацию озона.

Команда выяснила, что аэрозоли из-за лесных пожаров действуют на озоновый слой парадоксальным образом — они истощают его на средних высотах, но увеличивают концентрацию высоко в атмосфере.

В южных средних широтах это сложное взаимодействие смогло компенсировать до 70% истощения озона, наблюдаемого в нижней стратосфере в месяцы после крупных лесных пожаров. Ученые предупредили, что с ростом интенсивности лесных пожаров дымовые вихри будут все сильнее влиять на атмосферный озон, что может поставить под угрозу его баланс.