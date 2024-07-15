Создатели ChatGPT работают над продвинутым ИИ

Как сообщает издание Reuters, компания OpenAI разрабатывает технологию продвинутого искусственного интеллекта. Проект носит кодовое название Strawberry («Клубника») и создаётся уже какое-то время — его финансирует в том числе Microsoft.

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Главной особенностью будущего искусственного интеллекта станет более автономная работа. ИИ сможет самостоятельно пользоваться интернетом и даже планировать некоторые сложные задачи наперёд. О чём именно идёт речь, неизвестно.

В Reuters также не смогли подтвердить информацию о том, сколько именно ведётся разработка программы и насколько далеко продвинется искусственный интеллект в своём развитии. В самой OpenAI также не прокомментировали информацию издания — подобные анонсы компания обычно делает самостоятельно.