Блогер Wylsacom дал рекомендации по охлаждению смартфонов летом

Популярный российский YouTube-блогер, который прославился в том числе благодаря распаковкам смартфонов перед камерой, Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, дал россиянам несколько советов для быстрого охлаждения перегревшегося летом смартфона.

© Wylsacom/YouTube

Об этом Петухов написал в своем Telegram-канале Wylsacom Red.

«К сожалению, проблема перегрева смартфонов на солнце существует уже несколько лет. Да и перегрева вообще. Так что сразу успокою: нет, это не брак», — начал он свое сообщение, комментируя одно из обращений подписчика, скриншот которого прикреплен к посту.



Для избежания нагрева смартфона до некомфортной температуры блогер в первую очередь рекомендовал отказаться от чехлов. По его словам, без чехла тепло отводится лучше. Особенно актуален отказ от защиты, считает Wylsacom, во время выполнения требовательных по отношению к процессору и аккумулятору задач вроде записи видео.

«Второе — используйте режим «энергосбережения» всякий раз, когда телефон в режиме ожидания. Он не будет тянуть контент из интернета, тактовая частота процессора будет снижена, так что ему будет попроще», — продолжил перечислять Петухов.



Если же перегрев уже случился, блогер рекомендовал выключить смартфон. По его словам, для остывания устройства хватит буквально пары минут. Кроме того, по словам Wylsacom, не лишним будет положить смартфон на что-нибудь холодное.