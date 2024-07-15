Xiaomi Smart Band 9 получит улучшенные дисплей и батарею

Корпорация Xiaomi готовит к анонсу нового фитнес-трекера Smart Band 9. Об этом, ссылаясь на рендеры устройства, сообщает издание GizmoChina.

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Согласно последним утечкам, внешний вид Smart Band 9 будет похож на Smart Band 8, сохраняя полюбившийся овальный форм-фактор и 1,62-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц. При этом ожидаются значительные улучшения яркости экрана, которая может достичь пикового значения в 1200 нит, что вдвое выше показателей Smart Band 8.

Емкость аккумулятора возрастет до 233 мА/ч (на 43 мАч больше, чем в прошлой модели), что обеспечит до 9 дней работы в режиме постоянного отображения времени или до трех недель при выключенном дисплее. Кроме того, планируется повышение точности датчиков сердечного ритма и SpO2, а также переход на Bluetooth 5.4.

В настоящее время нет подробностей о возможной дате выпуска и цене Smart Band 9. В GizmoChina считают, что официальная информация о новинке появится в ближайшем будущем.