Рассекречен дизайн четырех новых складных смартфонов Huawei
Китайская технологическая компания Huawei активно работает над созданием нового складного смартфона, основанного на их существующей модели Pocket 2. Об этом сообщает издание 91mobiles, ссылаясь на рендеры нескольких вариантов будущего устройства.
Базы патентов содержат четыре варианта новой модели, все они используют одинаковый механизм складывания, но различаются расположением камер и внешнего дисплея. В то время как в текущей модели Pocket 2 камеры расположены вертикально в «шайбах», а внешний экран находится в отдельной «шайбе», новые патенты демонстрируют альтернативные конфигурации.
Среди предложенных вариантов есть горизонтальное расположение экрана и камер, а также установка камер по диагонали. Кроме того, компания экспериментирует с размерами элементов, возможно, увеличив один из них для использования в качестве внешнего дисплея.
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Хотя патенты не гарантируют, что эти проекты станут окончательными продуктами, они свидетельствуют о том, что Huawei продолжает исследовать и развивать дизайн своих будущих складных устройств, не отходя при этом от существующего концепта.