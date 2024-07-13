Как в России развивают медицинские технологии

Принадлежащие Министерству образования и науки (Минобрнауки) РФ аграрные вузы за прошедший период текущего года подготовили более 10 тысяч новых специалистов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства. Также отмечается, что образовательные программы этих учебных заведений были обновлены с акцентом на наиболее востребованные направления. В их списке — агробиотехнологии, генетические технологии, фитосанитарный контроль, роботизация и цифровые технологии и прочие, которые наиболее актуальны в наше время современных технологий. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Пышный, которого цитирует агентство, отметил, что современное аграрное образование предоставляет возможность «получить передовые знания и принимать участие в перспективных исследованиях, проектах, создавать и внедрять технологии, вносить вклад в разработку будущих инноваций». На сегодня принадлежащие ведомству агровузы реализуют 48 сетевых образовательных программ по агрономии, биотехнологии, зоотехнии, современным информационным технологиям в сельском хозяйстве и других направлениях. Всего по ним в аспирантуре, на бакалавриате и в магистратуре сейчас обучаются около 1,9 тысячи студентов. В ближайшее время число таких программ планируется увеличить до 100.

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