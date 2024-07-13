Мизулина прокомментировала информацию о возможной блокировке YouTube в России

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у нее нет информации о возможной блокировке видеохостинга YouTube осенью. Так она ответила на вопрос подписчика своего Telegram-канала о правдивости появившихся недавно сообщений об этом.

«У меня такой информации нет», — написала Мизулина.



Утром 12 июля Telegram-канал Mash писал, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube для пользователей из России будет ухудшаться.

Позднее «Ростелеком» предупредил российских пользователей о возможном замедлении работы видеохостинга из-за технических проблем в оборудовании Google, которое используется на сетевой инфраструктуре оператора и в пиринговых соединениях. В результате у пользователей может наблюдаться снижение скорости загрузки видео и другие проблемы.

Близкий к администрации президента источник в свою очередь заявил «Газете.Ru», что в сентябре в России планируют окончательно заблокировать YouTube. Эту информацию подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур. В Кремле пояснили, что речь идет не о блокировке, а о проблеме с оборудованием, которое более двух лет никак не обновляется после введения санкций.