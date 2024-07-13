Пользователь утопил свои часы в океане, но нашел их спустя полтора года

Владелец смарт-часов Apple Watch нашел их с помощью функции «Локатор» спустя полтора года после того, как они затонули в океане. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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В июне 2022 года американец Джаред Брик отправился на Карибы, чтобы отпраздновать день рождения своего сына. В честь этого события и чтобы оставаться на связи даже без iPhone, он приобрел для себя и сына Apple Watch. Во время регулярных занятий дайвингом, которые он проводил дважды в день, часы случайно слетели с его руки и затерялись в океане. Обнаружив пропажу, Брик активировал режим пропажи, даже не надеясь на их возвращение.

Спустя полтора года, в декабре 2023 года, Брик получил сообщение от неизвестного абонента, который нашел часы. Устройство продолжало работать, что позволило нашедшему увидеть контактный номер Брика. В итоге Apple Watch были отправлены владельцу по почте, и, к его удивлению, часы продолжали работать, будто и не тонули.