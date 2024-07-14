Проект OpenAI «Клубника» улучшит способности ИИ к рассуждениям

У OpenAI появился проект под кодовым названием «Strawberry». Согласно недавнему отчету Reuters, основанному на внутренних документах, команды OpenAI разрабатывают Strawberry для улучшения моделей ИИ с расширенными возможностями рассуждений. Хотя подробности функционирования Strawberry остаются под строгим секретом в OpenAI, инсайдеры предполагают, что ее цель — позволить ИИ не просто отвечать на запросы, но и автономно перемещаться по интернету для решения задач и параллельного обучения.

Проект представляет собой толчок к достижению человекоподобных навыков рассуждения в ИИ — способности, которая до сих пор остается недостижимой, несмотря на быстрый прогресс. Цель OpenAI в рамках проекта Strawberry — улучшить способность моделей ИИ к планированию и более сложной обработке информации, что в перспективе изменит способы взаимодействия ИИ с миром и его понимания, пишут СМИ.

Пока OpenAI продолжает свои исследования, технологическое сообщество ожидает дальнейших новостей о том, как проект Strawberry изменит индустрию.