Создатель СhatGPT ведет работу над сверхсекретным проектом

Американская научно-исследовательская организация OpenAI, являющаяся создателем чат-бота на базе искусственного интеллекта СhatGPT, ведет работу над новым сверхсекретным проектом. Об этом стало известно информагентству Reuters.

© Российская Газета

Как сообщается, в задачи ИИ, носящего кодовое имя Strawberry ("Клубника"), будет входить прогнозирование различных сценариев диалога с пользователем, а также самостоятельное изучение интернет-пространства. Таким образом, планируется реализовать функцию "рассуждения" у программы, что, по мнению разработчиков, является прорывным шагом к достижению уровня интеллекта человека.

По данным Reuters, проект находится под серьезной охраной внутри компании OpenAI. От прямых комментариев по поводу инновационных технологий в руководстве организации отказываются.