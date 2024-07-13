Океанолог рассказал, где в Черном море есть течения-убийцы

Ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников рассказал, как возникают отбойные течения, которые называют течениями-убийцами, и где их можно встретить в Черном море.

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— Они возникают при низкой, но сильной волне и при ветре, дующем к берегу. Эти течения образуются как отток воды возле самого морского дна и направлены под прямым углом от берега к морю, — сообщил Сапожников.



Человек, попавший в такое течение, чувствует, что его ноги начинают утопать в песке, и его уносит в море. Выбраться обратно просто не хватает сил.

— В Черном море разрывные течения характерны для Анапского побережья в силу местного рельефа дна. Особенно часто они наблюдаются во второй половине лета, — передает слова океанолога «Аргументы и факты».



В мае в Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего мальчика. Он нырнул в Черное море за упавшей обувью и не смог выбраться на берег.

В Черном море продолжаются поиски туристки из Санкт-Петербурга. Девушку унесло в открытое море, когда она каталась на сапборде. Накануне вечером три девушки катались на сапбордах в районе пляжа у коттеджного поселка Сосновый Берег под Туапсе.