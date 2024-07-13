Космического пингвина с яйцом показали на фото

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» показал новые фотографии и факты о галактиках NGС 2936 и NGC 2937. Об этом космического агентства.

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Публикация снимка была приурочена к двум годам работы телескопа. Вместе галактики известны как объект Arp 142, расположенный на расстоянии 326 миллионов световых лет от Земли. Со стороны они напоминают пингвина, охраняющего свое яйцо. NGC 2936 в верхней части некогда была стандартной спиральной галактикой, а NGC 2937 в нижней части представляет собой эллиптическую галактику.

NGС 2936 и NGC 2937 находятся на расстоянии около 100 000 световых лет друг от друга — достаточно близко по астрономическим меркам. Для сравнения: наша галактика Млечный Путь и ближайшая к ней галактика Андромеды находятся на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет. Их первое сближение началось в период между 25 и 75 миллионами лет назад. По прогнозам ученых, через сотни миллионов лет NGС 2936 и NGC 2937 сольются в единую галактику.

Ранее НАСА опубликовало изображение протозвезды L1527 с диском вещества и облаками газа. Изображение облаков в виде песочных часов, видимых лишь в инфракрасном свете, было получено с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam.