Новый закон США встал на защиту творческих людей от ИИ

Двухпартийная группа сенаторов США представила закон о защите происхождения контента и целостности отредактированных и дипфейк-медиа (COPIED Act), призванный защитить журналистов и художников от несанкционированного использования их работ моделями искусственного интеллекта.

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Законопроект поручает Национальному институту стандартов и технологий (NIST) разработать стандарты и рекомендации по проверке подлинности происхождения контента с помощью, например, водяных знаков.

Закон COPIED направлен на предотвращение фальсификации цифровых водяных знаков и требует, чтобы инструменты ИИ, используемые в творческой или журналистской деятельности, содержали информацию о происхождении, которую невозможно удалить.

Эта мера "призвана предотвратить использование такого контента для обучения моделей ИИ без разрешения". Владельцы контента, включая художников, вещателей и издателей, получат право подавать в суд на компании, нарушающие эти меры защиты.

Законопроект получил поддержку различных отраслевых групп, включая SAG-AFTRA и Ассоциацию звукозаписывающей индустрии Америки.