Власти США приостановили запуск ракет компании Маска

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) постановило не запускать ракеты SpaceX Falcon 9, пока ведется расследование недавней аварии.

Как сказано в сообщении американского ведомства, FAA намерено участвовать «в каждом этапе» расследования аварии. Кроме того, специалисты управления должны будут одобрить финальный отчет, который компания Илона Маска SpaceX должна будет подготовить по итогам проверки.

«FAA будет участвовать в каждом этапе расследования и должно одобрить окончательный отчет SpaceX, включая любые корректирующие действия. <...> Возвращение к полетам основано на определении FAA, что любая система, процесс или процедура, связанная с аварией, не влияет на общественную безопасность», — сообщили в агентстве.



Запуск спутников Starlink закончился неудачей

Ранее ракета-носитель SpaceX Falcon 9 со спутниками Starlink на борту не смогла выйти на орбиту. Причиной провального запуска назвали отказ двигателя второй ступени. При этом в самой SpaceX проблему назвали «редкой аномалией».