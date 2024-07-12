Мощность солнечных батарей при плохом освещении удвоили

Российские ученые создали органические полупроводники для широкоформатных перовскитных модулей, которые при низком освещении увеличивают их мощность до 90%, а КПД на 2,42%. В перспективе новый тип солнечных батарей позволит эффективно вырабатывать электроэнергию не только в солнечных регионах, но также в областях с большим количеством пасмурных дней, городской застройке и даже внутри зданий. Исследование опубликовано в журнале Journal of Power Sources, сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

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Солнечные панели из галоидных перовскитных элементов — это тонкопленочные структуры, состоящие из нанокристаллического перовскитового поглотителя, расположенного между слоями переноса заряда. Они могут вырабатывать больше энергии, чем кремниевые аналоги, а также их производство экономически целесообразнее. Самая высокая эффективность преобразования энергии у них на данный момент составляет 26,1%.

На эксплуатационные характеристики решающее влияние оказывает химическая стабильность поверхностей в этих многослойных конструкциях. Под воздействием тепла и света образуются летучие соединения йода и других побочных продуктов, которые вызывают коррозию и окисление. Накопление дефектов на границах слоев приводит к потерям энергии. Предотвращать повреждения на перовскитных элементах наиболее эффективно получается у органических самособирающихся монослойных материалов. Они имеют упорядоченную молекулярную структуру толщиной в одну или несколько молекул, образующуюся при поглощении активных веществ с поверхности.

Чтобы повысить производительность перовскитных солнечных элементов, ученые синтезировали самособирающийся монослой на основе трифениламина с карбоксильной связующей группой. Его применение улучшило перенос заряда между перовскитными поглотителями и неорганическими слоями.

«Новый самособирающийся монослой — один из наиболее простых с точки зрения синтеза. Подобные материалы широко применяются благодаря высокой стабильности и адгезии. Однако для получения материала важно учитывать ряд требований. Среди них: термическая, фото- и электрохимическая стабильность, подходящий уровень молекулярной орбитали для переноса положительно заряженных носителей заряда с перовскита на электрод и химическая совместимость между покрытиями. Также важно избегать "паразитического" поглощения энергии при прохождении солнечных лучей через трехслойную структуру материала», — рассказала сотрудница лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Екатерина Ильичева.



После нанесения монослоя возросла эффективность носителей заряда и при этом снизилась потеря энергии. Тесты при естественном свете показали, что перовскитные элементы с монослоем сохраняют до 98% своей первоначальной производительности после 1000 часов работы, тогда как необработанные устройства теряют более 20% мощности уже через 400 часов.