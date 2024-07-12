Создана система, которая позволит астронавтам пить мочу в открытом космосе

FST: новое оборудование скафандров очищает 500 мл мочи за пять минут
Американские ученые из медицинского центра Вейл Корнеллского университета разработала систему фильтрации мочи для космических скафандров. Ее воплощение позволит астронавтам отказать от подгузников при выходе в открытый космос и обеспечить себя питьевой водой. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Space Technology (FST).
Сегодня при выполнении космических работ специалисты используют специальную одежду с высокой впитывающей способностью. Она дает возможность опорожнять мочевой пузырь, не прерывая операции за пределами МКС, которые иногда могут длиться до восьми часов. Такой подход связан с физическим дискомфортом, риском раздражения кожи и инфекций.
Кроме того, такое снаряжение не превращает мочу в питьевую воду. В открытом космосе астронавты полагаются на запас в 950 мл воды.
В новом исследовании ученые сконструировали систему, способную собрать и очистить до 50 мл мочи внутри скафандра за пять минут. Она включает в себя датчик влажности для распознавания мочи, вакуумный насос для ее сбора и специальный фильтр габаритами 38 на 23 сантиметра и весом около восьми килограммов.
По словам авторов разработки, новые метод также положительно сказаться на здоровье исследователей космоса и обеспечить им дополнительный запас жидкости для питья на случай чрезвычайных ситуаций.
Специалисты отметили, что внедрение фильтрующей системы потребует изменений в конструкции существующих скафандров.