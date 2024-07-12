Маск сообщил о предложенной ЕК «незаконной секретной сделке»

Еврокомиссия (ЕК) предлагала представителям X (ранее Twitter) втайне ввести цензуру в обмен на отказ от претензий европейских властей к соцсети. Об этом заявил владелец X Илон Маск.

"Еврокомиссия предлагала X незаконную секретную сделку: если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали", - написал он в X.



Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил Х штрафом за то, что она вводит пользователей в заблуждение и нарушает установленные Евросоюзом правила.

По версии ЕК, соцсеть нарушает правила ЕС по некоторым пунктам. Так, она некорректным образом разрабатывает и использует свой интерфейс для "проверенных аккаунтов" с "синей галочкой". Запросить получение такого аккаунта может "любой желающий", из-за чего пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента, говорится в документе ЕК. Более того, "проверенные аккаунты" могут использовать злоумышленники для обмана пользователей и этому уже есть подтверждения, утверждается в тексте. Помимо этого, в документе отмечается, что Х не соблюдает требования прозрачности в отношении рекламы, а также не предоставляет доступ к своим данным общего пользования.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в институтах Евросоюза сообщило, что ЕС намерен до конца года наложить на X штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм европейского сообщества по контролю онлайн-контента. Агентство отмечало, что это решение власти ЕС могут принять в рамках ведущегося против X расследования о невыполнении требований акта о цифровых услугах ЕС, который обязывает операторов интернет-платформ на уровне алгоритмов и без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в ЕС.