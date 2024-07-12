Запуск спутников Starlink закончился неудачей

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX из-за технической неполадки не смогла вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink.

Как указала компания в X (ранее Twitter), в ходе вывода спутников на орбиту двигатель второй ступени преждевременно прекратил работу, в результате чего "спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетной". SpaceX удалось установить связь с 5 из 20 спутников, в настоящее время сотрудники компании хотят задействовать ионные двигатели спутников, чтобы попытаться поднять их на нужную орбиту.

"Скорее всего это не сработает, но попытаться стоит", - написал основатель SpaceX Илон Маск в X, комментируя инцидент. Информации о причине произошедшего пока не приводится.



Как отмечает специализированный портал Space.com, в 2024 году компания SpaceX осуществила 69 запусков Falcon-9. За всю свою десятилетнюю историю у ракеты этой модели случился лишь один серьезный сбой в полете в 2015 году.

Определен вред от спутников Starlink Илона Маска

Ракета используется для пилотируемых миссий, в том числе и по доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию по соглашению NASA с Роскосмосом. Произошедший сбой, указывает портал, ставит под вопрос планы компании по отправке экипажей в космос. На август запланирован старт миссии Crew-9, в составе которой на МКС должен отправиться космонавт Роскосмоса Александр Горбунов.