Неандертальцы и Homo sapiens контактировали 200 тысяч лет назад

Американские ученые проанализировали геномы Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев и составили карту обмена генами гоминидов за последние 250 тысяч лет. Оказалось, что примерно 200 тысяч лет назад между неандертальцами и Homo sapiens произошли первые контакты; самые масштабные взаимодействия произошли 50-60 тысяч лет назад. Вероятно, человек разумный сталкивался с неандертальцами чаще, чем предполагалось ранее. Около 30 тысяч лет назад Homo sapiens вытеснили неандертальцев и присоединили к себе оставшихся особей. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Известно, что разные виды гоминидов могли скрещиваться друг с другом — в том числе Homo sapiens и неандертальцы, — однако до сих пор неизвестно, как примеси неандертальцев в геноме современного человека повлияли на дальнейшее развитие вида.

Чтобы это выяснить, американские ученые проанализировали геном 2 тысяч Homo sapiens, трех неандертальцев и одного денисовца и составили карту обмена генами гоминидов за последние 250 тысяч лет. Исследователям помогла система IBDmix: с помощью методов машинного обучения она расшифровывает геном и помогает найти примеси из других линий. Оказалось, что даже самые отдаленные группы Homo sapiens, жившие за тысячи километров от пещер неандертальцев, имеют следы их ДНК — вероятно, они были перенесены кочевниками или их потомками. Вместе с IBDmix ученые выявили несколько волн контактов Homo sapiens с неандертальцами: первая произошла 200–250 тысяч лет назад, вторая — 100–120 тысяч лет назад, а самая крупная — около 50–60 тысяч лет назад. Эти данные опровергают предыдущие теории о том, что Homo sapiens появились в Африке 250 тысяч лет назад, оставались на месте в течение следующих 200 тысяч лет и только 50 тысяч лет назад покинули Африку и начали заселять остальной мир. По словам авторов, длительного застоя в Африке не было — Homo sapiens уходили и возвращались на континент. Вероятно, этот вид гоминидов перемещался и сталкивался с неандертальцами и денисовцами гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Такая гипотеза совпадает с исследованиями о культурном обмене и использовании орудий труда между группами гоминидов.

Кроме того, ученые искали ДНК Homo sapiens в геноме неандертальцев, а не наоборот, как это делалось раньше. Благодаря такому исследованию команда выяснила, что потомство от первых волн скрещиваний неандертальцев и Homo sapiens осталось с первым видом, поэтому не оставило никаких следов среди современных людей. Также ученые поняли, что популяция неандертальцев была меньше, чем считалось ранее. Значительная часть генетического разнообразия, используемая в IBDmix, происходила от последовательностей ДНК Homo sapiens с их большой популяцией. Исследователи пересмотрели численность неандертальцев с 3,4 тысяч размножающихся особей до примерно 2,4 тысяч. Результаты помогают понять, как неандертальцы исчезли около 30 тысяч лет назад: вероятно, их популяция медленно сокращалась, пока последние выжившие не присоединились к Homo sapiens.