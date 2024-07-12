В Госдуме объяснили принципы замедления WhatsApp

При необходимости в отдельных регионах России применяется замедление работы WhatsApp, сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. Lenta.ru

«Уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, — так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», — сказал он. RT на русском

Ранее и в Республике Дагестан профильные ведомства замедлили работу приложения. Это связано с тем, что администрация мессенджера не отвечает на требования по пресечению распространения экстремистских призывов. Ura.Ru