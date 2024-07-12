В рукописи XIX века обнаружили «ошибку 404»

В рукописи XIX века нашли аналог «ошибки 404» – текста, который появляется у пользователей интернета при попытке зайти на удаленную страницу или несуществующий сайт. Необычное открытие сделали сотрудники Российской государственной библиотеки.

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«Цветник» Симеона Сызранского 1847 года хранится в фондах научно-исследовательского отдела рукописей РГБ. Одна из страниц оставлена почти полностью пустой. На ней лишь одна строчка: «Оставлена сия страница ошипкою. Иди далее».

Цветники представляли собой сборники лучших выдержек из статей, повестей, нравоучений и других текстов, говорится в Telegram-канале РГБ. Этот термин встречается с XV века, но его точное происхождение остается неизвестным. По одной из теорий, «цвести» значит «быть украшенным», «славиться», следовательно, «цветник» – выдающееся собрание «цветов духовных».

Ранее стало известно, что нейросеть прочитала архивные рукописи для 2 млн человек в Москве. Поисковый сервис был запущен Главархивом Москвы.