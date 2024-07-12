Honor представила складной смартфон Magic V3 толщиной всего 9,2 мм

Honor представила самый тонкий складной смартфон на рынке — Magic V3. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Толщина устройства составляет 9,2 мм, а вес — 226 граммов, что значительно меньше по сравнению с конкурентом в лице нового Samsung Galaxy Z Fold6, толщина и вес которого составляют 12,1 мм и 239 граммов соответственно.

По заявлениям производителя, шарнир Magic V3 имеет толщину всего 2,84 мм и рассчитан на 500 тыс. циклов складывания и раскладывания. Отмечается, что смартфон прошел сертификацию SGS, подтверждающую его надежность и плавность работы в течение 60 месяцев.

Новинка оснащена основным гибким OLED-дисплеем на 7,92 дюйма с разрешением 2344х2156 и частотой 120 Гц, а также внешним 6,43-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2376х1060 и частотой 120 Гц. За производительность Magic V3 отвечает чип Snapdragon 8 Gen 3, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 и 512 ГБ или 1 ТБ.

В общей сложности в смартфоне установлено пять камер: основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная на 40 и перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом на 50 Мп, а также селфи-камеры для каждого экрана с разрешением по 20 Мп.

Honor Magic V3 будет доступен в Китае в четырех цветах по цене от 9 тыс. юаней (около 108 тыс. руб.).