Эксперт: техпроблемы YouTube ускорят переход на отечественные платформы

Пользователи YouTube в России обратят внимание на отечественные платформы, поскольку видеохостинг с каждым днем будет работать "все хуже и хуже".

Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Совсем "упасть" ресурс, конечно, не сможет, но работать все хуже и хуже с каждым днем - вполне. Постепенно это перестанет устраивать тех пользователей, которые все еще не могут с него уйти. Тем самым пользователи органически ускорят переход на отечественные платформы. А последние, к слову, к этому уже вполне готовы с точки зрения как технологий и мощностей, так и контента", - считает он.



В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что по сравнению с YouTube на российских платформах пока не хватает контента.

"Это их (YouTube - прим. ТАСС) коммерческий сервис, пусть и бесплатный для пользователей. Но оборудование выходит из строя, новое они не ставят, их нет в России. Растет зарубежный трафик, интерконнект зарубежный растет, будет расти в цене. Соответственно, рано или поздно российские провайдеры будут еще больше ухудшать поневоле соединение с сервисами Google", - отметил эксперт.



Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков напомнил, что на сегодня в России имеются аналогичные по функционалу видосервисы от VK, Rutube и Nuum. По его словам, они уже сейчас занимают определенную долю на российском рынке, однако все-таки пока не стали заменой YouTube.

Ранее "Ростелеком" сообщил, что выявил технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего американской компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что может повлиять на работу YouTube в России.