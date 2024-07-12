Honor представила легкий металлический ноутбук с OLED-экраном

Компания Honor анонсировала ноутбук MagicBook Art 14, который получил компактный размер, тонкие рамки, OLED-экран и мощный процессор. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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При толщине всего 1 сантиметр и весе в 1 килограмм MagicBook Art 14 получил корпус из металла, 14,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 3120х2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью до 700 нит и частотой ШИМ 4320 Гц.

Из-за минимальной толщины рамок (2,2 мм) в ноутбуке отсутствует встроенная веб-камера. Вместо этого Honor предлагает съемный модуль, который крепится к верхней части крышки с помощью магнитов и специальных коннекторов. Модуль хранится в специальном отсеке на правой грани корпуса.

За производительность Honor MagicBook Art 14 отвечают современные процессоры Intel Core Ultra 5 и Ultra 7, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD M.2 на 1 ТБ. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 60 Втч, который, по заявлениям производителя, позволяет работать ему до 9,5 часов.

Ноутбук оснащен большим тачпадом размером 129х94,5 мм, покрытым прочным стеклом и поддерживающим распознавание силы нажатия. Среди разъемов: один USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 3.2 Type-C (Thunderbolt 4), HDMI 2.1 и комбинированный аудиопорт 3,5 мм.

В Китае MagicBook Art 14 будут продавать по цене от 8 до 9,5 тыс. юаней (около 96 и 114 тыс. руб.). О доступности ноутбука в России пока не сообщается.