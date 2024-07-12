Определены самые популярные складные смартфоны в России

Самыми популярными складными смартфонами за первое полугодие 2024 года в России стали Honor Magic V2 и Samsung Galaxy Z Flip5. Они заняли верхние позиции среди устройств формата Fold и Flip соответственно, говорится в отчете «М.Видео-Эльдорадо», имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

В топ-5 брендов по продажам в штучном и денежном выражении вошли Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo. За первые шесть месяцев 2024 года россияне приобрели на 27% больше складных смартфонов в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество брендов-производителей увеличилось с двух в 2022 году до шести в 2024 году, включая новых игроков, таких как Motorola, Oppo, Tecno и Honor.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова отметила, что россияне активно интересуются складными и раскладными смартфонами благодаря высокой конкуренции среди производителей. В компании также отметили большой интерес к новым Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, а также ожидают выхода новых моделей от других брендов в этом году.