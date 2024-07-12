Названы самые продаваемые ноутбуки в России

Продажи новых ноутбуков в России во втором квартале 2024 года относительно того же периода 2023-го выросли на 16%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании «Авито», который имеется в распоряжении редакции.

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Во втором квартале 2024 года топ-5 по объему продаж распределился так: Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. На MacBook от Apple приходится 20% от всех продаж в категории. Примечательно, что покупая ноутбуки «с рук», можно серьезно сэкономить: средняя цена такого устройства от Apple в ресейле – 43 тыс. рублей, а нового – 105 тыс. рублей. Разница в цене – более чем в два раза. В среднем цены за квартал снизились на 5%.

Еще 16% продаж пришлось на Asus. В случае с этим брендом цены в ресейле и разделе новых товаров тоже отличаются в несколько раз. Так, такой ноутбук «с рук» можно купить за 21 тыс. рублей, а новый – за 73 тыс. рублей. Примерно столько же можно сэкономить, купив подержанный ноутбук Lenovo, который в среднем стоит 21 тыс. рублей против 80 тыс. рублей в новом варианте. На этот бренд во втором квартале 2024 года пришлось 14% продаж.

При этом среди популярных брендов одни из лидеров именно по росту продаж среди новых – китайские бренды: например, в 2,3 раза выросли продажи ноутбуков Thunderobot и Machenike, в 2 раза – Maibenben, Xiaomi стали продаваться чаще на 83%, Huawei – на 55%. В основном у этих брендов пользуются спросом высокопроизводительные игровые модели.