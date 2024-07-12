Полмиллиарда человек могут остаться без питьевой воды

Международная группа исследователей создала глобальную модель переноса тепла, чтобы оценить изменение температуры подземных вод по всему миру в разных сценариях. Как пишет ScienceAlert, исследователи пришли к выводу, что в худшем случае к 2100 году 590 миллионов человек останутся без пригодной для питья воды.

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Из-за отсутствия легкого доступа к пресноводным озерам выживание примерно каждого четвертого человека на Земле зависит от водоемов, находящихся под поверхностью, отмечает журнал. К концу столетия сотни миллионов человек могут лишиться этих запасов воды, поскольку повышение температуры грунтовых вод грозит превратить их в токсичные отстойники.

Гидролог Дилан Ирвин из Университета Чарльза Дарвина в Австралии объяснил, что вода, запертая в пористых породах прямо под поверхностью, может наполниться растворенными минералами, загрязняющими веществами и патогенами. Более того, сброс нагревшихся грунтовых вод может навредить и водоемам, расположенным на поверхности.

По мнению ученых, если грунтовые воды нагреются всего на пару градусов, результаты могут оказаться катастрофическими: окружающая среда лишится кислорода и начнется рост опасных бактерий, также в воде появятся чрезмерные концентрации тяжелых металлов, включая мышьяк или марганец.

Соавтор исследования, геолог из Технологического института Карлсруэ в Германии Сюзанна Бенц заявила, что уже около 30 миллионов человек живут в регионах, где грунтовые воды теплее, чем указано в самых строгих рекомендациях по качеству питьевой воды. Это означает, что пить такую воду без обработки может быть небезопасно - ее необходимо предварительно прокипятить.

Не все места на Земле подвержены одинаковому риску. Регионы с глубокими грунтовыми водами, к примеру, Анды в Южной Америке и Скалистые горы в Северной Америке, будут в безопасности, поскольку вода там остается прохладной гораздо дольше.

Исследователи разработали интерактивное приложение Earth Engine, позволяющее выяснить, какие изменения грунтовых вод ученые прогнозируют в разных точках планеты.