Названо время существования первого предка всех живых существ

Международная группа исследователей под руководством ученых Бристольского университета описала древнейшую экосистему Земли. Они установили, что жизнь на Земле начала процветать уже через несколько сотен миллионов лет после формирования планеты.

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Считается, что все живое происходит от одного общего предка. Его условно называют ЛУКА (LUCA – Last Universal Common Ancestor). Он представляет собой корень древа жизни, возникший еще до разделения архей, бактерий и эукариотов.

Команда ученых вычислила время, когда существовал ЛУКА. Для этого они сравнили все гены в геномах ныне живущих видов и подсчитали мутации, которые произошли в их последовательностях в ходе эволюции. Кроме того, ученые учли анализ летописи окаменелостей, указывающей на время разделения отдельных видов.

Результаты показали, что ЛУКА появился примерно 4,2 миллиарда лет назад – примерно через 400 млн лет после образования планеты.

Затем команда воссоздала биологию общего предка, смоделировав физиологические характеристики ныне живущих видов. Ученые заявили, что ЛУКА был сложным организмом, который не слишком отличался от современных прокариот. Интересно, что он обладал ранней формой иммунной системы. Это показывает, что уже 4,2 миллиарда лет назад наш предок вынужден был защищаться от вирусов.

ЛУКА эксплуатировал и изменял окружающую среду. По мнению исследователей, он не жил в одиночестве. Отходы его жизнедеятельности должны были стать пищей для других микробов, таких как метаногены, что способствовало созданию экосистемы вторичной переработки.

«Исследование демонстрирует, насколько быстро на ранней Земле сформировалась экосистема. Это говорит о том, что жизнь может процветать в биосферах, подобных земной, где-то еще во Вселенной», – отметили ученые.



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